Tutti gli eventi a Reggio Calabria per Pasquetta

di Laura Maria Tavella. Pasquetta è arrivata, ma non avete ancora deciso cosa fare oggi? Non temete: Citynow.it ha raccolto per voi le migliori idee per trascorrere una piacevole giornata di festa, all’insegna del relax e divertimento: dalle mostre agli eventi serali, ecco cosa non perdersi oggi a Reggio Calabria.

Gli appassionati dell’arte potranno approfittare dell’apertura straordinaria di tutti i luoghi di cultura: in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo i musei, le aree archeologiche e i luoghi della cultura statali, infatti, sono aperti al pubblico. Quale migliore occasione per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria?

Volete staccare dalla frenesia della città? Una gita in mezzo alla natura è quello che ci vuole per festeggiare in allegria e rigenerarsi.

Al Parco Ecolandia (Arghillà) si potrà usufruire del servizio di giro in zattera sul fossato, con guida (mattina alle 10.30 – 11.30 – 12.30 e pomeriggio alle 14.30 – 15.30 – 16.30).

Non sapete rinunciare alla musica? In base ai vostri gusti vi proponiamo due alternative: Tarantella Folk Fest a Bovalino e Pasquettik Elettronik a Gambarie.

Per gli amanti della tradizione e della musica popolare, all’ EuroCamping Costa dei Gelsomini di Bovalino si terrà il Tarantella Folk Fest, con la partecipazione di associazioni, compagini musicali ed artisti del meridione d’Italia: approfittatene, l’ingresso è gratuito!

Per i giovani che amano la musica elettronica, invece, a Gambarie si suona al Country Club Primi Faggi: anche qui l’ingresso è gratuito.

Se per la giornata di oggi avete già qualcosa in programma, non potete però perdere l’appuntamento serale allo Sport Village di Catona: cibo, divertimento e musica, per salutare la fine delle festività pasquali.

Buon divertimento!