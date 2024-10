Tutti pazzi per Face App. ‘Contagiato’ anche il sindaco Falcomatà

La moda del momento. L’esplosione dei social network negli ultimi anni ha fatto in modo che i tormentoni diventassero virali e coinvolgessero (senza fare distinzioni) persone di tutto il mondo.

Negli ultimi giorni è ‘febbre Face App’, l’applicazione (sia per smartphone Ios che Android), che consente di ritoccare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale.

Tutti, ma proprio tutti indistintamente, sconosciuti e celebrità, postano foto sui social mostrando divertiti gli effetti improbabili.

Hanno così premuto sul filtro dell’invecchiamento Cristiano Ronaldo e i Ferragnez tra i tanti, mentre Leonardo DiCaprio ha scelto il filtro contrario, che l’ha fatto ringiovanire come quando recitava in Titanic.

Anche Reggio Calabria non ha fatto eccezione, in questi giorni i social pullulano di utenti che si mostrano ringiovaniti o invecchiati. Anche il sindaco Falcomatà non è sfuggito alla moda del momento, postando su Facebook un post che lo ritrae ‘invecchiato…e saggio’ come scritto dal primo cittadino stesso.