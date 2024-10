Il sito tuttoC insiste: ‘Mimmo Toscano nel mirino del Palermo’

Nonostante le smentite del diretto interessato, continuano a circolare le voci sull’eventuale interesse del Palermo, tra gli altri, anche verso il reggino Mimmo Toscano. Quest’ultimo sarà a Reggio la prossima settimana e giorno 22 giugno incontrerà il presidente Luca Gallo ed il Ds Taibi per programmare la prossima stagione. Intanto i colleghi di tuttoC scrivono: “Fabio Caserta ma non solo. Il Palermo è alla ricerca di una guida tecnica di primo livello per tentare immediatamente il salto di categoria nella prossima stagione e guarda in Serie B. Oltre all’attuale trainer delle vespe, la dirigenza rosanero ha messo nel mirino Mimmo Toscano, fresco di promozione in cadetteria con la Reggina. Piace anche Vincenzo Italiano, protagonista quest’anno sulla panchina dello Spezia“.