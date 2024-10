Tutto pronto a Reggio per l’inaugurazione e apertura di ‘Mr. Burn Grill’

Ci siamo, tutto pronto per l’inaugurazione e apertura di ‘Mr. Burn Grill’, brand che vuole creare un nuovo modello di steakhouse. Il nuovo locale, situato a Reggio Calabria in Via Zecca, aprirà ufficialmente i battenti giovedi 28 febbraio, a partire dalle ore 20. Nei primi giorni ‘Mr. Burn’ sarà aperto soltanto a cena, ma già da lunedi 4 marzo il nuovo accoglierà i clienti anche a pranzo.

Mercoledi 27 febbraio invece, alla stessa ora, si terrà l’inaugurazione alle presenza di professionisti, amici e famigliari dello staff che affiancherà Giuseppe D’Agostino, imprenditore e fondatore del marchio Mr.Burn.

“E’ un sogno che finalmente si realizza. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questa inaugurazione, si tratta di un progetto ambizioso che vuole guardare con determinazione all’espansione del brand attraverso il franchising. Si tratta di un punto di partenza fondamentale, verso nuovi traguardi e obiettivi. Invito tutti i reggini a degustare le nostre prelibatezze, non rimarranno delusi. Tutto è curato nei minimi dettagli, ogni particolare studiamo in maniera certosina. Abbiamo sfruttato il tempo a disposizione a nostro vantaggio, pianificando e perfezionando ogni cosa: dal menù alla qualità dei prodotti, la preparazione dello staff e l’architettura del locale. Adesso, finalmente, con un bel carico di entusiasmo si parte”, afferma Giuseppe D’Agostino ai microfoni di CityNow.

Partendo dalla tradizione americana delle steakhouse, Mr. Burn riformula il progetto abbinandolo a formule innovative e la qualità tipica culinaria italiana.

Mr. Burn punta alla creazione di una alternativa di questo modello di ristorazione grazie all’utilizzo di materie prime di alta qualità, prodotti tipici della dieta mediterranea e ad una lavorazione artigianale delle stesse.

COSA E’ LA SCOTTONA ?

Punto di forza di Mr. Burn è senza dubbio la squisita carne di scottona, scelta e selezionata per le sue qualità uniche. La scottona non è una razza di manzo, come la chianina, nè un taglio, come ad esempio il filetto o lo scamone. Il termine fa riferimento all’età dell’animale al momento della macellazione. La scottona, nel dettaglio, è una femmina di bovino (tra i 15 e i 22 mesi) che non ha ancora partorito. Queste caratteristiche conferiscono alla carne di scottona un sapore delizioso e raffinato.

Carne pregiata, tante proposte sfiziose e di qualità che comprendono primi e antipasti, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente. Mr. Burn, sin dall’ingresso nel ristorante, sorprende per il clima familiare derivante da una progettazione accurata dei locali che si coniuga perfettamente con uno staff preparato e ospitale.

Reggio Calabria è pronta ad accogliere una nuova idea di ristorazione, un mix tra innovazione e tradizione. Mr. Burn Grill è sinonimo di qualità, è la steakhouse che cercavi.