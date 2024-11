Tutto pronto alla Summer Arena di Soverato per la tappa del tour “Outta control” di Sean Paul

Mentre in queste settimane la sua “Cheap Thrills” realizzata con la cantante pop australiana Sia sta registrando un successo dopo l’altro, entrando nella top chart di Billboard Us, raggiungendo la quinta posizione – nella chart canadese è seconda -, Sean Paul è nel pieno del suo tour europeo di “Outta control 2016”. Dopo Austria, Francia e Corsica, l’artista giamaicano vincitore di numerosi Grammy, si appresta ad affrontare le altre tappe previste in queste settimane nel nostro continente, che comprendono anche quella del 10 agosto a Soverato. Il concerto calabrese rientra nella programmazione della Summer Arena, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, e vedrà Sean Paul salire sul palco insieme alla sua consueta band, per guidare uno show altamente energetico, pure un po’ provocatorio, in cui non mancheranno i più grandi successi della sua carriera, dal 1990 a oggi.

Se con i brani “Temperature” e “Get busy” ha raggiunto i vertici della Billboard chart rispettivamente nel 2006 e nel 2003, Seal Paul è comunque da sempre protagonista delle classifiche e il suo successo continua incontrastato a regnare dopo oltre venti anni nel panorama internazionale. L’artista multiplatino ha anche segnato la storia delle classifiche di Billboard nel 2014, quando la canzone nata dalla collaborazione con Enrique Iglesias, “Bailando”, ha registrato la più lunga permanenza nella chart delle canzoni latine.

Ci sarà dunque di che ballare e divertirsi, il prossimo 10 agosto a Soverato.

I biglietti per assistere al concerto alla Summer Arena, dal costo di 34,50 euro, sono per posto unico non numerato. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, di cui Ticket Service è partner, oppure nei Ticket Service point, nelle prevendite abituali.