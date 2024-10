Tutto pronto per il concerto di Max Gazzè a Reggio Calabria

Pochi giorni al concerto che vedrà protagonista Max Gazzè a Reggio Calabria. Ha calcato i palchi tra fine 2018 e inizio 2019 per festeggiare i 20 anni di La Favola di Adamo ed Eva, ma per Max Gazzè non è ancora tempo di fermarsi.

Il suo anno prosegue infatti con un nuovo tour estivo, che lo vedrà protagonista on stage in giro per l’italia e anche in riva allo Stretto.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 Max Gazzè sarà in concerto con la sua grande band in Piazza Castello di Reggio Calabria. Biglietti in vendita su Ticketone (posto unico € 23).

LEGGI ANCHE

“Posso”, brano inciso da Carl Brave con la collaborazione del cantautore romano è soltanto uno degli ultimi successi. Nel corso della serata a trovare posto nella scaletta è anche “L’amore non esiste”, brano appartenente al disco pubblicato insieme a Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Oltre a queste, Gazzè proporrà alcune canzoni imprescindibili della sua discografia: da “Il solito sesso” a “Cara Valentina”, da “Il timido ubriaco” a “Mentre dormi”, fino ad arrivare a “La favola di Adamo ed Eva” e “Sotto casa”, il brano che concluderà il concerto, prima del bis. Con una coda pronta a terminare sulle note della già citata “Posso”, anticipata però da “La vita com’è” e “Una musica può fare”

E’ un evento del “Reggio Live Fest” realizzato in collaborazione tra i Festival “Fatti di Musica” e “Alziamo il Sipario” dell’Assessorato alla Cultura della Città di Reggio Calabria (partner Regione Calabria)

Acquista il tuo biglietto online su Ticketone, o nei principali punti Ticketone della Calabria.