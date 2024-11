Tutto pronto per la 43° edizione del Trofeo Sant’Ambrogio.

Uno dei più longevi tornei della palla a spicchi torna ad entusiasmare gli animi degli appassionati di pallacanestro. In riva allo stretto nell’impianto di Pentimele, per due giorni da venerdì 25 a sabato 26 settembre andranno in scena quattro delle squadre più rappresentative del campionato di serie A2. Bermè Viola Reggio Calabria, Basket Scafati, Moncada Agrigento e IGEA Barcellona si contenderanno uno dei trofei più ambiti della pallacanestro italiana.

Si comincia venerdì 25 settembre con le due semifinali, con la prima fissata con inizio alle 19.30 e con la seconda semifinale in programma alle 21.30.

Una volta completato il quadro delle finali, quella per il terzo e quarto posto andrà in scena sabato 26 con inizio alle ore 18, mentre la finalissima si disputerà alle 20 sempre sul parquet del PalaCalafiore.

All’interno di questa edizione del torneo sono stati inseriti una serie di eventi collaterali che accompagneranno al due giorni. L’organizzazione del torneo ha infatti radunato in città il quintetto ideale del 2000, formato da Dino Meneghin, Antonello Riva, Pierluigi Marzorati, Walter Magnifico e Roberto Premier.

Nella serata di sabato 26 invece ci sarà un ampio spazio per l’amarcord neroarancio. A tornare al palasport saranno infatti i ragazzi del 1993. Sasha Volkov, Dean Garrett, Hugo Sconochini, Donato Avenia, Sandro Santoro, Marco Spangaro, Agostino Li Vecchi, Gustavo Tolotti, Paolo Giuliani e Lucio Laganà. Un altro tuffo nell’amarcord Viola è dovuto anche alla presenza del Paron Tonino Zorzi che riceverà il premio come Allenatore più longevo della Pallacanestro Italiana. A Sasha Volkov invece sarà consegnato il premio Sant’Ambrogio. La prima edizione del premio Enza Sant’Ambrogio invece sarà assegnato a Cristina Correnti, pluridecorata cestista Azzurra.

Tra gli altri volti noti della palla a spicchi reggina ci saranno anche Carmelo Fotia e Loris Paiusco che hanno risposto presente all’invito di Cesare Sant’Ambrogio. A fare da corollario alla kermesse sportiva, sabato 26 settembre alle ore 11,30 ci sarà la cerimonia di intitolazione della villetta del quartiere Santa Caterina a Iliano ed Enza Sant’Ambrogio.