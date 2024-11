Tutto pronto per l’esordio casalingo della Viola Basket in Carrozzina

Esordio casalingo per la Viola Basket in Carrozzina che sabato 12 dicembre, alle 17.00, sfiderà il CUS Catania. Dopo la prima uscita stagionale che ha visto i neroarancio vittoriosi nella trasferta di Trapani, si avvicina il debutto al PalaCalafiore per i ragazzi di coach Cugliandro. Un roster largamente rinnovato con innesti importanti che vuole ben figurare nel campionato di serie B. Un impegno, importante per gli atleti “IN-SUPER-ABILI” della Viola Basket in Carrozzina, che vogliono fare bene tra le mura amiche dell’impianto di Pentimele per allungare in classifica.

L’appuntamento è fissato per il prossimo sabato 12 dicembre, con ingresso gratuito al PalaCalafiore. Palla a due alle ore 17.00.

Fonte: www.violareggiocalabria.it