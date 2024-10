Tuttosport: ‘Reggina, Saladini e il grande mistero. Il Brescia spera’

Sul quotidiano Tuttosport, il riepilogo di una situazione ancora fortemente incerta, all’indomani della diffusione del calendario di serie B. Nodi della questione il ricorso della Reggina e le speranze di ripescaggio del Brescia:

“A Brescia si spera ed è iniziato il conto alla rovescia per la B. A Reggio Calabria si trema e si prende in considerazione la ripartenza dai dilettanti. Ieri è stato presentato il calendario della B con 19 squadre e una X. Quella X se la contendono, appunto, Brescia e Reggina per figurare in quel campionato che sarà interamente trasmesso da Sky, Dazn e Now. Ma sulla stagione della seconda serie pendono altre incognite. La battaglia legale in teoria si dovrebbe concludere a fine agosto, dopo tutti i gradi di giudizio (Coni, Tar e Consiglio di Stato), quando in realtà l’inizio della stagione è fissato per il week end successivo a Ferragosto.

Una situazione che Massimo Cellino fatica ad accettare, vorrebbe poter accelerare sui tempi della definitiva riammissione in B al posto della Reggina, esclusa dalla categoria dal Consiglio Federale del 7 luglio. La scorsa travagliatissima stagione del Brescia, che avrebbe dovuto portare anche all’uscita dal club di Cellino, è un ricordo. Ora in città si respira aria di B e non si pensa ad altro, anche se il patron è sempre nel mirino della tifoseria. Per riconquistare la piazza, Cellino sarebbe pronto a investire forte, come non faceva da tempo, anche perché si è definitivamente conclusa la vicenda che aveva portato al sequestro dei suoi beni, ora totalmente sbloccati”.