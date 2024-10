La Russia invade l’Ucraina, Cannizzaro: ‘L’ora più buia in Europa’

“È l’ora più buia in Europa dagli anni ’40 ad oggi”.

È la riflessione dell’onorevole Francesco Cannizzaro in merito alla tragica vicenda che sta interessando l’Ucraina nelle ultime ore.

Il deputato reggino ha poi aggiunto:

“Non possiamo perdere tutto questo. Putin si fermi. Stasera tutti gli Stati membri dell’UE si riuniranno per decidere come intervenire. I pericoli sono tanti, e le durissime sanzioni economiche credo non basteranno. Ritengo inevitabile il coinvolgimento della NATO”.