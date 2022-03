Ucraina, Klaus Davi: 'Governo inglese non ha mai ostacolato mafia russa e 'ndrangheta'

"Adesso applaudono commossi al bellissimo e appassionato discorso del premier ucraino Vladimir Zelensky . Ora si dimostrano tristi e contriti, accigliati e partecipi al dolore del popolo ucraino ma per decenni quello stesso parlamento prostrato ha fatto leggi che ha consentito alle mafie di ogni risma: quella russa, quella balcanica , quella italiana di fare soldi in ogni modo. Si sono turati il naso e anche qualcos'altro del loro organi corporei...".

Lo ha dichiarato Klaus Davi ospite dell'emittente televisiva puglise 'Antenna sud' .

"L'ipocrisia calvinista delle elites inglesi la trovo aberrante. Per non parlare dei profughi ucraini che si ostinano a non voler accogliere. Ne hanno presi poco più di 100, stando alla stampa anglosassone. Poi dicono che i mafiosi siamo noi italiani noi pugliesi noi calabresi" ha concluso Davi.