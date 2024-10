Politiche, Crea prende le distanze dall’Udc: ‘Mai confermata la mia adesione al partito’

All’indomani dei risultati elettorali delle politiche 2022, Paolo Ferrara Commissario provinciale Udc Reggio Calabria ha esultato per l’ottimo riscontro ottenuto sul territorio, citando, fra i protagonisti del “successo” anche il vice sindaco di Ferruzzano. Nino Crea ha però preso le distanze dal partito.

“L’Udc esulta per il risultato di Reggio Calabria e provincia, sottolineando l’ottimo esito riportato a Ferruzzano, paese in cui svolgo il ruolo di vice sindaco.

Il merito però – ha spiegato Crea – non può essermi attribuito. Non sono stato io l’artefice di tale successo elettorale. Non sono ne un dirigente, né un militante e nemmeno un semplice tesserato dell’Udc, non avendo mai confermato la mia adesione al partito”.