GOM Reggio, al via l’udienza preliminare per il caso Correale e altri dipendenti: accuse ridimensionate

E’ iniziato il processo ‘Narcisio’ che vede tra gli imputati più noti l’ex primario del reparto di Oncologia del Grande Ospedale Metropolitano dott. Pierpaolo Correale e il suo vice dott. Rocco Giannicola.

All’interno dell’aula 12 del Tribunale di Reggio Calabria, si è tenuta ieri l’udienza preliminare relativa all’indagine che ha coinvolto i due dottori, molto conosciuti in città, nonchè una psicologa e altri tre dipendenti del GOM di Reggio Calabria.

Il caso, decisamente ridimensionato rispetto alle accuse iniziali mosse dalla Procura di Reggio Calabria, si concentra ora sull’accusa di aver utilizzato un trattamento off label non sufficientemente supportato su tredici pazienti affetti da tumore del pancreas e dello stomaco, per i quali non esistevano alternative di cura.

Il trattamento in questione è stato somministrato sporadicamente e per necessità nell’arco di quattro anni. La stessa Procura ha confermato che non sono emerse lesioni o tossicità nei pazienti trattati. Il secondo capo d’accusa riguarda l’inserimento di dati errati nel portale AIFA, finalizzato a somministrare il farmaco a pazienti non aventi diritto.

Necessari periti e testimoni per chiarire le posizioni

Si apre ora un confronto che richiederà l’intervento di periti e testimoni per fare chiarezza sulle posizioni dei coinvolti. In particolare emergono riferimenti al fatto che gli stessi medici avrebbero firmato una denuncia. Tuttavia, in realtà, i tre medici coinvolti e il capodipartimento Al Sayyad avevano denunciato un presunto omicidio doloso e numerosi casi di malpractice, accuse che sono già cadute nelle prime fasi dell’indagine.

Richieste di chiarimenti sulla mancata attivazione di un procedimento per calunnia

Nonostante le motivazioni che hanno spinto i medici a denunciare siano ancora da chiarire nelle sedi opportune, resta da capire perché la Procura non abbia già attivato un procedimento penale per calunnia nei confronti dei denuncianti, dato che le accuse iniziali sono cadute.

La prossima udienza è stata fissata per il giorno 11 novembre.