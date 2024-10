Ufficiale: a Reggio Calabria la fase finale del campionato di basket in carrozzina

Quale modo migliore per sognare il salto in serie A se non davanti ai propri tifosi?

Un motivo in più per sognare. La Lega di basket in carrozzina ha ufficializzato Reggio Calabria come città che ospiterà la fase finale del campionato, che si disputerà dal dal 29 al 31 marzo 2019.

Le ottime notizie quindi non arrivano solo dal campo e dai risultati eccellenti ottenuti dalla squadra di coach Cugliandro, ma anche da fuori il parquet.

La richiesta effettuata dalla Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò per ospitare la fase finale del campionato ha visto come struttura selezionata non il PalaCalafiore ma il Botteghelle (nella foto), di recente ammodernata e diventata un ‘gioiellino’ multifunzionale e dotata di tutti i comfort, compreso (unica struttura al sud Italia) di uno spogliatoio per arbitri disabili.

Per queste ragioni la Bic ringrazia calorosamente Luigi Di Bernardo per il supporto, la disponibilità mostrata e l’impegno profuso.

Dopo aver partecipato negli ultimi anni alle Final Four e aver visto il sogno promozione sfumare sul più bello, la Bic spera che il terzo tentativo possa essere quello giusto. Quale modo migliore per sperare nel grande salto se non davanti ai propri tifosi?