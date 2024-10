Ufficiale Bob Sinclar, icona della musica mondiale, arriva a Reggio Calabria

Il sogno diviene realtà “Venerdì 04 Agosto 2017 saremo lieti di ospitare per la prima volta a Reggio Calabria, un’ icona della musica mondiale, un nome che non ha bisogno di tante presentazioni, uno dei dj più famosi nel panorama mondiale della musica”.

Queste le parole con cui viene annunciato l’evento dell’Estate 2017.

Bob Sinclar sbarca a Reggio Calabria pronto a stregare con la sua musica la città dello Stretto.

L’evento avrà inizio a partire dalle ore 19:00 con live band e dj resident, a seguire il dj set di Bob Sinclar.

“Questo stato lo scrivo per la MIA CITTA’, vogliamo per la prima volta sentirci uguale a Gallipoli, Milano Marittima e Riccione. Vogliamo dare a Reggio Calabria qualcosa che rimarrà nella storia, qualcosa che darà rilievo alla nostra terra. Facciamo in modo che se ne parli per sempre.”

Aveva anticipato così l’evento Claudio Miccichè, uno dei promoter. Ora che la conferma è arrivata non resta altro che segnare questa imperdibile data sul calendario e aspettare Agosto per partecipare all’evento più importante della storia della città presso il Calajunco Art & Beach Club.