Ufficiale, rinviata la gara tra Reggina e Catanzaro

Niente derby calabrese. Salta la sfida tra Catanzaro e Reggina, gara che si sarebbe dovuta disputare sabato 6 ottobre al Ceravolo di Catanzaro. Prevista allerta meteo e nubifragio su Catanzaro nella giornata di domani, con il seguente comunicato il sindaco Abramo ha disposto la chiusura di scuole e impianti sportivi.

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto per domani, sabato 5 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, “a causa delle avverse condizioni meteorologiche”.

“Il bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile per la giornata di domani, e le condizioni di criticità verificatesi nelle ultime ore a causa delle abbondanti precipitazioni ci hanno suggerito queste nuove misure precauzionali”, ha affermato il sindaco.

Il dispositivo si è reso necessario in considerazione delle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati nel raggiungere le sedi scolastiche. Ed evidenzia come sia stato necessario urgenti misure per la salvaguardia dell’incolumità di persone, atleti, accompagnatori e spettatori che fruiscono degli impianti sportivi, al fine di consentire un’adeguata gestione di eventuali provvedimenti emergenziali.

La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio “Nicola Ceravolo”. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso”, ha sottolineato il sindaco, “perché significava non tenere conto delle condizioni della viabilità della provincia e di buona parte della regione, oltre che dei requisiti di sicurezza di tutti gli impianti sportivi”.

L’amministrazione ha nel frattempo provveduto ad attivare il Coc, Centro operativo comunale, per monitorare la situazione e fronteggiare eventuali emergenze.