Baseball 5: la squadra dell'I.C. Telesio di Reggio si qualifica alla fase regionale

Venerdì 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, ha avuto luogo la prima Finale Provinciale di Baseball 5 – Competizioni Sportive Scolastiche, ospitata sul campo della palestra del Liceo Scientifico “A. Volta” a Reggio Calabria. La giornata dedicata alla manifestazione finale conclude un percorso impegnativo rivolto ad apprendere le regole, i valori e il gioco di squadra di uno sport dinamico e divertente. Sul campo di gioco si sono susseguiti tre incontri:

I.C. Telesio Montalbetti versus I.C. Carducci-V. Da Feltre;

I.C. San Francesco Palmi versus I.C. Telesio Montalbetti;

I.C. Carducci-V. Da Feltre versus I.C. San Francesco Palmi.

I giovani atleti, appartenenti alle diverse squadre, si sono espressi al massimo delle loro capacità fisiche, tecniche e psicologiche, hanno dato vita a partite tese e vibranti, uno spettacolo entusiasmante, improntato sulla correttezza. Per le formazioni si è trattato di un importante momento di crescita in un anno che punta soprattutto a far conoscere lo sport giovane del baseball 5.

La giornata si è trasformata in un significativo momento d’incontro e di confronto leale, di una festa dello sport che fa onore a tutti i partecipanti.

Al di là dei risultati agonistici, il clima di amicizia ha fatto da sfondo ideale alla premiazione, con la consegna delle medaglie per tutti gli alunni da parte di Alberto Adamo, Responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale e degli attestati consegnati dal Delegato Regionale Calabria della Federazione Italiana Baseball e Softball, Massimo Giardina. Un meritato applauso a tutte le ragazze e i ragazzi che sono scesi in campo con grande senso di responsabilità. Un ringraziamento particolare a Simona Oppedisano che, in qualità di tecnico federale, ha curato gli allenamenti insieme ai docenti di educazione fisica e ai tecnici federali Maurizio Chirico e Barbara Vena, che hanno rivestito la funzione arbitrale.

Complimenti alla squadra prima classificata dell’I.C. Telesio Montalbetti, che accede alla fase regionale e al Dirigente Scolastico Maisano Marisa da sempre impegnata a promuovere la formazione sportiva degli alunni dell’istituto, quale parte integrante del percorso scolastico, “anche perché, mai come in questo momento- aggiunge la dirigente- c’è bisogno di mens sana in corpore sano e i nostri ragazzi hanno bisogno di tornare a guardarsi negli occhi, stringersi le mani e tessere relazioni con fair play”.