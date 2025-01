UGL Scuola, Cuzzupi elogia Valditara: ‘Riforme sì, ma più impegno sui precari’

Il Ministro Valditara, tenendo fede a quanto sempre affermato, continua nella positiva ricerca di semplificare il sistema scuola, avendo come obiettivo un sistema educativo più chiaro e trasparente, fortemente legato alla realtà sociale e lavorativa. Questo, secondo quanto dichiarato dalla Segreteria Nazionale UGL Scuola, sta contribuendo a disegnare una scuola più aderente alle esigenze del momento; una scuola non più statica ma in continuo divenire, a passo con i tempi.

Leggi anche

Le aree di criticità: precariato e riconoscimento del servizio

“Ora però occorre che questo tipo di approccio sia calato anche in quelle realtà che è facile definire aree di forte criticità. Ci riferiamo in modo specifico alla problematica dei precari, della formazione del personale scolastico e del riconoscimento del lavoro svolto!”

Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola, non teme in alcun modo di manifestare il proprio apprezzamento per l’opera del Ministro, così come è chiara nel richiedere ulteriori sforzi per risolvere problematiche ormai ataviche:

“L’applicazione del sistema a doppio binario, unitamente al riconoscimento di fatto degli anni trascorsi nel periodo di docenza attiva dei precari nei vari concorsi, consentirebbe – congiuntamente ai positivi risultati raggiunti attraverso i concorsi PNRR – da un lato l’assorbimento di buona parte delle forze precarie, dall’altro di non limitare chi si affaccia per la prima volta alle soglie della professione. Appare, inoltre, chiaro che l’esigenza di coprire le cattedre deve essere un tema fondamentale per una scuola moderna. Su questi aspetti chiediamo al Ministro Valditara di sviluppare proposte sulle quali confrontarsi al più presto.”

Leggi anche

L’esigenza di un approccio privo di pregiudizi

Cuzzupi non nasconde però le difficoltà di portare avanti un discorso scevro da ogni speculazione preconcetta: