UILPA: ‘1° sindacato nel distretto giudiziario di Reggio’

La Segretaria Foti: "Pronti ad ascoltare, rappresentare e lavorare assieme a tutti i dipendenti per migliorare le condizioni di lavoro"

Con una percentuale nettamente superiore alle aspettative (di tutti ndr), la UILPA si conferma, in percentuale, il primo sindacato più votato all’interno degli uffici giudiziari del distretto di Reggio Calabria. Un risultato che evidenzia la fiducia dei lavoratori nei confronti di chi, da sempre, è attento alle esigenze dei dipendenti della Pubblica amministrazione e, in questa tornata elettorale, anche di lavoratori non iscritti alla nostra organizzazione sindacale.

A dichiararlo è Patrizia Foti – Segretario Generale Territoriale della UILPA di Reggio Calabria.

Una vittoria anche dopo l’esclusione e la riammissione della lista RSU

Un risultato (al Tribunale di Reggio Calabria) per il quale abbiamo messo in atto ogni azione legale – prosegue Foti – a causa dell’ingiusta esclusione della lista RSU, subito riammessa dal Giudice Ordinario, che ha accolto il ricorso dell’Avv. Natale Polimeni, dal Prof. Avvocato Gianni Toscano e dall’Avvocato Andrea Vadalà.

La nostra lotta ai tavoli di contrattazione desta sempre preoccupazione e per questo subiamo continui attacchi gratuiti come quello dell’esclusione arbitraria della lista che, nonostante non ci abbia permesso una capillare ed equa campagna elettorale, ha comunque portato a un’eccellente performance che ci ha classificato primo sindacato confederale più votato territorialmente.

Una tornata elettorale particolarmente difficile, ma che ha reso la UILPA PIÙ FORTE DI PRIMA.

Foti: “Soddisfazione e responsabilità, andremo avanti con trasparenza e dedizione”

Il risultato ottenuto è per noi motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, di responsabilità. Le preferenze di voto confermano che l’impegno profuso finora è stato apprezzato e ci sprona a continuare con la passione che ci contraddistingue da sempre. Una passione messa sul campo con trasparenza e dedizione nella tutela dei diritti di tutti i lavoratori e delle lavoratrici.

Un ringraziamento speciale va anche a chi si è candidato, a chi ha contribuito al lavoro svolto nelle commissioni elettorali, ai Coordinatori, agli scrutatori e a tutte le colleghe e i colleghi che si sono recati alle urne per sostenerci.

Ritengo – continua Foti – che la partecipazione e il confronto siano alla base di una rappresentanza forte e condivisa, per questo ho speso la mia candidatura a queste ultime elezioni RSU. La candidata più votata su 38 concorrenti totali di tutte le liste.

Quorum record: 42 seggi UILPA nella provincia di Reggio Calabria

Anche a livello provinciale i risultati sono stati eccellenti con numerosi seggi conquistati in tutte le amministrazioni del pubblico impiego:

4 seggi alla Corte d’Appello

2 seggi al Tribunale di Reggio Calabria

2 seggi alla Questura

5 seggi all’Agenzia delle Dogane

1 seggio all’ACI

1 seggio ciascuno all’Ordine dei Commercialisti, dei Geometri e degli Architetti

1 seggio al TAR

5 seggi al Ministero della Cultura

1 seggio alla Scuola Allievi Carabinieri

1 seggio ciascuno alle Case Circondariali di Locri e di Palmi

2 seggi alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria

1 seggio alla Procura della Repubblica di Palmi

1 seggio alla Procura della Repubblica di Locri

2 seggi al Tribunale di Locri

2 seggi al Tribunale di Palmi

3 seggi alla Corte di Giustizia Tributaria

2 seggi alla Ragioneria dello Stato

1 seggio alla Motorizzazione

1 seggio all’INAIL

1 seggio al MIT

1 seggio al MIM

1 seggio al MIMIT

1 seggio all’Agenzia delle Entrate

Nonostante siamo ancora in attesa di qualche risultato, il totale a livello provinciale ha raggiunto un quorum di 42 seggi.

Foti: “Ripartiamo da questa vittoria per migliorare insieme”

Ripartire da questa vittoria – conclude Foti – pronti ad ascoltare, a rappresentare e a lavorare assieme a tutti i dipendenti, per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare i valori che contraddistinguono la UILPA.