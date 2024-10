Ultima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi a Palazzo San Giorgio

Si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio l’ultima seduta di consiglio comunale dei ragazzi di questa stagione.

Ad accogliere i ragazzi come di consueto il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino con la promotrice dell’esperienza la consigliera Paola Serranò.

Alla discussione e ai lavori hanno preso parte anche l’assessore all’istruzione Anna Nucera e il consigliere delegato Giuseppe Sera.

Dopo il saluti di Delfino che ha ringraziato i ragazzi per l’assidua partecipazione durante l’anno e della consigliera Serranò che ha invitato tutti a non disperdere l’enorme patrimonio di idee e progetti frutto di questa esperienza, i baby consiglieri hanno avviato la discussione.

Tra i punti approvati di immediata attuazione: la giornata dello sport che si terrà nella prima metà di giugno e coinvolgerà tutti i ragazzi della nostra città.

Tutti i ragazzi con i docenti coinvolti si riuniranno nei prossimi giorni presso l’Urban Center per mettere a punto il cartellone delle iniziative che probabilmente si terranno al Palapentimele.

Successivamente i giovani consiglieri hanno votato all’unanimità i progetti portati avanti e sviluppati dai gruppi di lavoro, nel corso dell’anno, divisi tra le scuole partecipanti.

Dall’idea del De Gasperi in tema di cultura – spettacolo e mostra d’arte per raccogliere fondi di solidarietà per i più poveri, al progetto della scuola Moscato, “telefono amaranto”a tutela dei ragazzi in difficoltà.

Si procede con lo Spanò Bolani con il cineforum all’aperto e le sfumature di colore. Cultura e creatività per il Pascoli, infine ambiente e salute per la scuola Lazzarino.

L’assessore all’istruzione Anna Nucera si è impegnata a portare in giunta tutti i progetti dei ragazzi che diventeranno delibere che attueranno in maniera concreta le azioni proposte.

Al plauso del consigliere Sera per la qualità della progettazione e la responsabilità dell’azione, il consiglio dei ragazzi di quest’anno si è chiuso con l’auspicio del presidente Delfino affinchè il numero degli istituti partecipanti e dei ragazzi aderenti all’esperienza possa crescere già nel prossimo anno scolastico.