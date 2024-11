Ultimi biglietti per il concerto di Domenico Severino al teatro Siracusa

Ritorna nella sua città natale, il musicista Domenico Severino che riapre la stagione artistica targata “Officina dell’Arte” con il live “Grandi canzoni italiane”. Si riaccendono le luci del teatro sulla stagione ideata dall’attore Peppe Piromalli e dalla compagnia Officina, abile ad incastonare dallo scorso dicembre a Maggio, sette spettacoli che spaziano dal teatro alla musica al cabaret. E ad aprire la sezione musica ci penserà domenica 18 Gennaio alle ore 20,30, l’eclettico maestro Severino al pianoforte accompagnato da due noti musicisti che riusciranno con la loro performance a stregare il pubblico: il percussionista Francesco Panchito Surace e il chitarrista Peppe D’Agostino. Un viaggio nella melodia italiana a partire dagli anni ’50 sino ai giorni nostri con tante sorprese che renderanno ancora più travolgente il concerto. A svelarne una è lo stesso leader della band che, per la prima volta, al “Siracusa” proporrà il suo nuovo inedito “L’istinto”.

“E’ un brano che rispecchia il mio percorso e allo stesso tempo, è un invito a seguire il proprio istinto, a fare ciò che ci piace senza porci troppi problemi. Sono emozionato e felice di vivere con il mio pubblico una serata che omaggerà la musica italiana – afferma il maestro Severino – e se si apre questa finestra che per un po’ è stata socchiusa ma non chiusa definitivamente, è merito dell’Officina dell’Arte che ha fatto un grande miracolo a Reggio. Piromalli e la sua compagnia teatrale hanno permesso a varie realtà artistiche di incontrarsi, di scambiarsi i propri bagagli culturali e, ognuno con la sua arte, portare in città spettacoli che restituiscono luce, dignità al nostro teatro. Questo è il vero volto di una terra fatta da uomini e donne che non hanno abbandonato i loro sogni, la loro città e, tra mille difficoltà, hanno scelto di investire le proprie risorse, per dare il giusto tributo a preziosi artisti che calcano questo palcoscenico per fare spettacolo, arte pura”.