Un aeroporto più moderno e funzionale. Arrivano 25 milioni a favore dello scalo reggino

Via libera allo stanziamento di 25 milioni di euro per “i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza” dell’aeroporto di Reggio Calabria.

E’ quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio, primo firmatario Francesco Cannizzaro (Fi) e sottoscritto da altri gruppi, approvato dalla commissione bilancio della Camera. Le risorse, 15 milioni per il 2019 e 10 milioni per il 2020, vengono attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

“Inizialmente l’emendamento era stato reso inammissibile – dichiara Franceco Cannizzaro – Abbiamo presentato ricorso ed è stato reso ammissibile. Ci siamo confrontati con il Governo e ci siamo battuti per lo scalo reggino. Un momento di grande soddisfazione che salva lo scalo reggino”.