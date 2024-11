Un anno di #Hmagazine, al Miramare si festeggia il magazine dell’Hospice attraverso il racconto dei protagonisti

Il 21 marzo 2015 usciva il primo numero di #Hmagazine, il trimestrale pensato dalla Fondazione “Via delle Stelle” allo scopo di aprire un canale di comunicazione con la comunità della provincia reggina su temi, iniziative e attività dell’Hospice della nostra città.

#Hmagazine nasceva con l’unico obiettivo di sensibilizzare la città sull’importanza di una struttura che, per sua natura, mette al centro la tutela della dignità della persona sofferente dando assistenza e sostegno anche ai familiari.

Dopo un anno di lavoro, lo staff dell’Hospice ‘Via delle Stelle’ insieme alla redazione, festeggia il primo anno di #Hmagazine attraverso il racconto dei protagonisti.

Grazie alla collaborazione di giornalisti e grafici che hanno prestato la propria opera professionale a titolo gratuito, con le diecimila copie del primo numero e le cinquemila dei successivi tre numeri, #Hmagazine ha coinvolto in un anno centinaia di persone che non conoscevano la realtà dell’Hospice e che, grazie alla diffusione del magazine, hanno aiutato e sostenuto in diverse forme la struttura.

Un primo ed importante traguardo raggiunto grazie all’amore nei confronti di una realtà esemplare, sostenuta dal cuore e dalla professionalità di uomini e donne che ogni giorno investono tempo e risorse in un progetto di aiuto e condivisione.

Alla presentazione interverranno il presidente della Fondazione “Via delle Stelle” dottor Vincenzo Trapani Lombardo, la dottoressa Francesca Arvino, psicologa della Fondazione, il direttore responsabile Vincenzo Comi, Elisabetta Blancato dei Pagliacci Clandestini, il fotografo Salvatore Colloridi ed alcuni studenti del Liceo Scientifico ‘Alessandro Volta’ di Reggio Calabria.

Gli ultimi tre non conoscevano l’Hospice e oggi lo sostengono assieme a noi.