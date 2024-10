Un calcio alla leucemia nel nome delle “Vecchie Glorie”

L'evento promosso dalla Vibonese con l'obiettivo di raccogliere fondi per la sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria - Vibo Valentia

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS e US Vibonese Calcio presentano l’iniziativa “Diamo un Calcio alla Leucemia – Ogni malato ha la sua buona stella”.

L’evento, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria – Vibo Valentia, si svolgerà il prossimo 8 maggio alle ore 10:00 allo Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia e consisterà nella disputa di una partita amatoriale tra le “Vecchie Glorie” della Vibonese e la “Vibonese Team”, la squadra composta da giocatori e dirigenti rossoblu. Fondamentale sarà l’apporto degli alunni delle scuole delle due province coinvolte ai quali sarà garantito l’accesso all’impianto di via Piazza D’Armi nelle modalità indicate dai referenti di Istituto nei giorni precedenti la manifestazione dai responsabili AIL.

I biglietti riservati al pubblico saranno fruibili in prevendita presso l’Edicola-Tabacchi Messina, via Piazza d’Armi 3 – Vibo Valentia – Tel. 0963 43617.