Gioiosa Ionica, “Un calice per la vita”: oltre 20.000 euro raccolti per il progetto NOLE

Grande successo per la II edizione di “Un calice per la vita” a Gioiosa Ionica: solidarietà e musica per il reparto oncologico di Locri

Il cuore della Locride ha ancora una volta risposto alla grande: per la manifestazione “Un calice per la vita”, promossa dall’associazione “Angela Serra – Sezione Locride” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, si è andati oltre i 20.000 euro di donazioni. Una cifra significativa che testimonia il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta fondi per il progetto NOLE, destinato alla riqualificazione di oltre 1.000 metri quadri che ospiteranno il reparto UOC di oncologia dell’Ospedale di Locri.

Una manifestazione di solidarietà

L’evento è stato reso possibile grazie al lavoro dei volontari dell’associazione “Angela Serra”, con il sostegno delle istituzioni, associazioni e attività commerciali di Gioiosa Ionica. La generosità degli esercizi commerciali, che hanno sponsorizzato o donato materie prime, è stata determinante, così come la partecipazione gratuita di:

Associazione Cuochi Reggini

Pasticceri Reggini

FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori)

Migliaia di partecipanti hanno preso parte all’evento, allietati dalla musica di “Artisti uniti per la ricerca”, un collettivo musicale che sostiene l’associazione “Angela Serra” dal 2017. Tra gli artisti: Mimmo Cavallaro, QuartAumentata, Manuela Cricelli, Mario Muscolo, 883 Revolution e tanti altri, per un totale di oltre 50 musicisti.

Spazio dedicato alla prevenzione

Durante l’evento è stato dato spazio anche alla prevenzione dei tumori maschili, introdotta dal sindaco di Gioiosa Ionica, Giuseppe Ritorto, e arricchita dai contributi di esperti:

Prof. Ugo de Giorgi , direttore dell’oncologia dell’Università del Salento

, direttore dell’oncologia dell’Università del Salento Prof. Massimo Federico , presidente nazionale dell’associazione Angela Serra

, presidente nazionale dell’associazione Angela Serra Dr. Angelo Gerace , direttore della UOC di Urologia dell’Ospedale di Locri

, direttore della UOC di Urologia dell’Ospedale di Locri Dr.ssa Fabiola Rizzuto, neo direttrice della UOC di Oncologia dell’Ospedale di Locri

Lo spazio ha incluso indicazioni concrete su esami clinici, alimentazione e stili di vita utili alla prevenzione, coinvolgendo l’intero staff medico-infermieristico della struttura.

Il progetto NOLE: un risultato straordinario

Durante l’incontro è stato proiettato un video del reparto oncologico ultimato, con i lavori iniziati nel giugno 2023.

Attilio Gennaro, responsabile delle sedi calabresi dell’associazione Angela Serra, ha dichiarato:

«Tutto questo ci ripaga degli sforzi sostenuti finora e allo stesso tempo ci responsabilizza nel fare sempre di più. Il NOLE è l’inizio di un percorso e sono certo che tutti insieme potremo scrivere altre belle pagine.»

Ringraziamenti e prossimi passi

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito, tra cui associazioni e gruppi locali come:

Studio 54 Network

Banda G. Rossini

Girasoli della Locride

Consulta dei giovani

Ars Musicae

Associazioni sportive e culturali locali