Un nuovo riconoscimento per le gemelle Chiara e Martina Scarpari al Teatro Cilea

Una vera e propria standing ovation ha accolto l’emozionante esibizione di Chiara e Martina Scarpari che, ieri sera, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, hanno omaggiato con le loro voci struggenti il grande cantautore Mino Reitano, in occasione del 6° memorial in suo ricordo, organizzato dal fratello Gegè e dall’Associazione Culturale e Musicale “La vita è così”, con la collaborazione tecnica ed organizzativa di Natale Princi, in qualità di Direttore Artistico.

Con le loro due esibizioni, le gemelle varapodiesi, ancora una volta, con le loro voci potenti e penetranti hanno saputo regalare momenti davvero emozionanti ad un pubblico –quello del Teatro Cilea- estasiato e partecipe che, durante l’esecuzione del celebre brano “Una ragione di più”, alzandosi in piedi ha loro riservato scroscianti applausi e urla di incitamento.

La vera sorpresa della serata è giunta con l’annuncio di un riconoscimento con il quale l’Associazione Culturale “La vita è così” ha voluto omaggiare Chiara e Martina “per essersi distinte nell’anno 2014 nel campo artistico-musicale” così come è scritto sulla targa consegnata da una grande donna calabrese, Giusy Versace, madrina dell’evento. Lo stupore e insieme la felicità che traspariva nei volti delle gemelle ha, ancora una volta, emozionato il pubblico che, con una standing ovation, ha voluto partecipare alla loro gioia, mostrando grande affetto e immensa stima.

A conclusione dello spettacolo, ad attendere Chiara e Martina, come due star affermate, una marea di fans e sostenitori chiedevano autografi, foto o semplicemente abbracci e consegnavano loro regali ed omaggi in segno di immenso affetto e simpatia. Ed è proprio agli amici e ai fans, sempre presenti durante le loro performance, che le gemelle hanno voluto rivolgere un sincero ringraziamento.