Un punto per lo Sporting Reggio, sorpasso rimandato.

di Nicolino D’Ascoli – Conclusa la sedicesima giornata di campionato di calcio a 11 UISP, con una giornata in più è ancora il S. Rocco Puzzi che guarda tutti dall’alto, grazie anche ad un’altra preziosissima vittoria contro la Soluzione 04 superata in casa 3 a 1.Il S. Elia Ravagnese sempre impegnato nell’aggancio all’ultima posizione utile per i playoff vince rocambolescamente fuori casa 5 a 3 contro l’ASD Sbarre, compagine che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato molto deludente per loro, le aspettative erano ben altre ad inizio stagione. Ultima posizione playoff tenuta bene però fino a questo momento dalla Polisportiva Futura che nella sua roccaforte vince 2 a 0 contro la rivelazione del campionato Costa Viola, che comunque rimane sempre terza in classifica. Tutto facile per l’Antica Abazia che da casa aspetta l’omologazione della vittoria a tavolino contro la Nuova Amatoriale Bovese.Ludos Vecchia Miniera – Sporting Reggio : 1-1 . La partita. Atavico ed immutato risultato fra le due squadre che da sempre terminano la partita con il segno X. Questa volta il punteggio è di uno a uno, come i tempi giocati per squadra. La Ludos Vecchia Miniera ha un approccio alla gara esaltante ed importante, mette subito le cose in chiaro e fa la partita per la prima mezz’ora di gioco. Lo Sporting Reggio sembra imbambolato e ricorre spesso ai falli, tre le punizioni dal limite per i padroni di casa ed un rigore netto, realizzato per la cronaca, provocato da una brutta scivolata di Federico. Da segnalare anche un miracolo, sportivamente parlando, dell’estremo difensore reggino Sarica. Per lo Sporting solo le briciole, un tiro in porta da fuori area dell’influenzato Mazzei che per poco non centra la porta, per il resto tanto nervosisimo.Nel secondo tempo mister Mangano rivoluziona la squadra, infoltendo il centrocampo e spostando difensore centrale Palermo, impiegato nel primo tempo come centrocampista centrale. Dentro Pustorino, Massara, Romeo. La partita diventa sempre più dura, ma corretta. Gli ospiti hanno il pallino del gioco in mano e d’avanti Ceruti, Montesanti, Melanie e Massara creano scompiglio alla difesa avversaria. Proprio da un’azione personale sulla destra di Massara arriva il gol del pari. L’esterno reggino supera in velocità due avversari entra in area di rigore e trafigge il portiere della Ludos, 1 a 1 e gol con dedica per il primogenito di Massara nato in settimana. Lo Sporting a questo punto potrebbe anche ribaltare il risultato, Montesanti a tu per tu spreca una ghiottissima occasione. Il finale della gara è movimentato e molto falloso, alla fine il pareggio è giusto, un punto a testa, come ormai siamo abituati a vedere fra queste due squadre.Il commento. La Ludos si conferma squadra ostica e ben organizzata sotto tutti i punti di vista, d’altronde sono i campioni provinciali in carica (dopo la vittoria ai rigori dell’anno scorso ai danni proprio dello Sporting Reggio). I Playoff sono ormai una formalità, bisogna capire solo il posizionamento in classifica. Per loro c’è poco da dire, sono sicuramente più felici per il punto guadagnato. Un po’ meno lo sono i rivali dello Sporting, che con una vittoria avrebbero scavalcato la Ludos. Il principale problema di questa sera è stato l’approccio alla gara, troppo nervoso, poco concreto. E’ inusuale vedere uno Sporting che lascia il gioco agli avversari, ma questa volta non c’è stato nulla da fare. Il campionato sta per giungere al termine, la società reggina si auspica un buon posizionamento in classifica per disputare al meglio i playoff.