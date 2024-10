C’è anche un reggino nella bella impresa della Salernitana nei Play off del campionato Under 15 serie A-B, che ai calci di rigore ha avuto la meglio sui pari età del più quotato EMPOLI.

Una grande soddisfazione per i ragazzi di Mister Landi che in questa stagione calcistica, contro ogni previsione, hanno ottenuto grossi risultati frutto di impegno, competenza e grossi sacrifici, fatti soprattutto da calciatori che provengono da fuori regione, come il giovane Domenico Nemia cl. 2002 (ex Reggio 2000, ex REGGINA CALCIO): Nonostante sia lontano da casa e dagli affetti più cari (famiglia e amici) ha dato prova di maturità e professionalità integrandosi bene nel gruppo, dando il suo contributo alla squadra quando è stato chiamato.

Dopo aver concluso il campionato posizionandosi al quarto posto dopo Roma, Napoli e Palermo ed aver eliminato nei play off prima lo stesso Palermo e successivamente l’Empoli, sul cammino della Salernitana ci sarà ora la forte INTER che incontrerà domenica prossima tra le mura amiche e poi a Milano. E lo stesso Domenico Nemia è pronto a dare il massimo per la squadra.

Le otto finaliste per lo scudetto con gli accoppiamenti dei quarti di finale:

MILAN – ROMA

SALERNITANA – INTER

NAPOLI – JUVENTUS

SAMPDORIA – ATALANTA