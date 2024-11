Una giornata all’insegna del Relax e del Benessere: domenica 29 Giugno la seconda tappa a Cinquefrondi.

Tutto pronto per la seconda tappa dell’evento “Una Giornata all’insegna del Relax e Benessere”. Dopo il successo di Gioia Tauro, la squadra dell’Associazione “Estetica”, capitanata dalla presidente Mirella Amodeo, si sposta in quel di Cinquefrondi.A partire dalle ore 10 sulla via Vittorio Veneto fino a Piazza della Repubblica, verranno allestiti degli stand, dove professionisti del settore dell’estetica e della bellezza, massaggiatori, truccatori, parrucchieri, medici specialisti, offriranno ai partecipanti consulenze gratuite.Inoltre, dalle ore 16 alle ore 19 Balli in Piazza per tutti, grazie alla collaborazione dell’Accademia di danza Reina de la Salsa del maestro Nino D’Amico, che animerà la manifestazione che farà da contorno alla consegna del riconoscimento di Miss “Donna Manager 2014”, all’imprenditrice che si è maggiormente distinta nel proprio lavoro, che si svolgerà alle ore 18, presentato dalla giornalista Eva Giumbo.L’evento è stato organizzato grazie alla fattiva collaborazione del Sindaco Marco Cascarano e dell’assessore Annamaria Macrì.