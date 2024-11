Una giovane reggina emergente nel panorama canoro e musicale reggino: Ambra Ielo.

di Domenico Suraci – In una serata da incorniciare, nello spettacolare scenario del ritrovo “Il Panorama”, a Piale di Villa San Giovanni, si è svolto il festival calabrese del Karaoke.A questa rilevante manifestazione e con la presenza di un largo numero di concorrenti che, con estro, fantasia e passione hanno allietato l’importante evento, ha brillato la stella di un astro nascente nel contesto del variegato mondo dello spettacolo: Ambra Ielo.Questa “voce” emergente ha impressionato per bravura e competenza, ma soprattutto per il notevole talento naturale. Ambra ha superato tutte le aspettative, emozionando con le sue suggestive e struggenti interpretazioni canore il numeroso pubblico intervenuto che ha avuto modo di conoscerla, apprezzarla ed ammirarla.La giovane artista si è affermata vincendo la concorrenza di tanti bravi ed entusiasti partecipanti che nulla hanno potuto rispetto alle tonalità particolari della “voce” morbida, aggraziata, brillante e viva di Ambra Ielo.Questa ragazza astro “nascente” nel panorama artistico italiano, studia con profitto al Conservatorio “ F. Cilea” di Reggio Calabria che è iscritta al IV anno del corso di pianoforte, sin da piccolina ha coltivato la passione per l’affascinante mondo della musica ed attraverso un percorso costruito con sacrifici e tanto studio, è riuscita ad imporsi in un contesto difficile e tortuoso sostenuta esclusivamente dalla sua bravura ed da un’innata classe.Certo, strada da fare ancora ce n’ è tanta , ma Ambra con applicazione, tenacia e determinazione ha deciso che il suo percorso di vita è: la musica ed il canto, senza tralasciare il suo estro creativo tanto da essere persino studentessa della facoltà di Architettura all’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed anche presso l’accademia dei saperi creativi Pentakaris.Per il momento si esibisce come solista e corista nelle Chiese al fine di offrire sontuosità alle cerimonie religiose, e partecipa anche a serate particolari nei locali più ricercati in attesa di fare il grande salto a Milano dove ha intenzione di trasferirsi con lo scopo di poter prendere i contatti giusti per tentare il lancio definitivo nel mondo della musica, con la consapevolezza però di rimanere saldamente ancorata alla sua amata Calabria ed al suo territorio impregnato di forti e radicate tradizioni che tanto la coinvolgono e la suggestionano.Ambra tra l’altro è accompagnata dai buoni sentimenti infusi dalla sua famiglia d’origine che sicuramente contribuiranno a renderla ancora più forte e determinata per intraprendere definitivamente la strada della popolarità e del successo.La giovane artista rappresenta un’ esempio di serietà ed è un sicuro modello per tutti coloro che hanno intenzione di avvicinarsi al complesso ma avvincente mondo artistico: forza Ambra!