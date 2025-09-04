Una giovane reggina finalista del concorso nazionale ‘Una ragazza per il cinema’

Reggio Calabria sarà rappresentata alla finale nazionale del concorso “Una Ragazza per il Cinema” da Melissa Natalia Bonadio, 19 anni, studentessa in Giurisprudenza e ballerina agonistica. La giovane reggina sarà l’unica concorrente della città dello Stretto a partecipare alla XXXVII edizione del concorso, che si svolgerà dal 3 all’8 settembre a Taormina, con la serata finale nel suggestivo scenario del Teatro Antico il 7 settembre.

Il percorso verso la finale

Durante l’estate, Melissa ha preso parte a diverse selezioni provinciali in tutta la Calabria, ottenendo importanti riconoscimenti. L’11 agosto, a Fuscaldo, ha conquistato il primo posto nella tappa al Ristorante Pizzeria Divina, aggiudicandosi la fascia “Miss Divina”, una coroncina e un prezioso gioiello offerto da Amanthia Gioielli.

Nel corso delle altre selezioni ha ricevuto anche le fasce sponsor “Miss Eleganza” e “Miss Guess”. Alla finale regionale del 22 agosto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Melissa ha raggiunto il terzo posto e si è aggiudicata la fascia “Miss Merisana”, consegnata direttamente dalla titolare dell’azienda ACQUA MERISANA.

Grazie a questi risultati, è entrata tra le 12 finaliste nazionali calabresi, unica reggina a rappresentare la città.

La finale al Teatro Antico di Taormina

Alla finale nazionale parteciperanno oltre 100 ragazze provenienti da tutta Italia. L’evento, presentato da Beatrice Luzzi e Beppe Convertini, vedrà la partecipazione di nomi noti del mondo dello spettacolo, tra cui Garrison Rochelle, Pablo Gil Cagnè, Giulio Manfredonia, Maria Rosaria Russo, Emanuela Aurela e Giovanni Tesse.

La serata conclusiva sarà raccontata da “Meravigliosa Italia”, in onda prossimamente su Mediaset Infinity, con la conduzione di Tanya La Gatta, Nicola Santini e Peppe Iannicelli.

I ringraziamenti di Melissa

Melissa ha voluto esprimere la sua gratitudine a chi l’ha sostenuta lungo questo percorso:

“Grazie alla signora Graziella Marcone, agente regionale e titolare dell’agenzia Grasy Grandi Eventi, al Maestro Gianluca Cappadona, a tutto lo staff e alle ragazze che hanno reso questa esperienza unica. Ringrazio di cuore i miei genitori, che sono il cuore pulsante della mia vita, e tutti i miei parenti. Un pensiero speciale ai miei tre nonni che non ci sono più, tre farfalle eterne che vivono dentro di me”.

Il concorso

“Una Ragazza per il Cinema”, ideato dai patron Daniela Eramo e Antonio Lo Presti, è un concorso nazionale che da 37 edizioni valorizza la bellezza, il talento e la creatività delle partecipanti, offrendo concrete opportunità nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo.

Tra i premi in palio, la vincitrice otterrà un contratto con “La Casa dell’Attore”, diretta dal regista Giulio Manfredonia, oltre alla possibilità di collaborare con brand prestigiosi come Guess, Primadonna, Gil Cagnè e Zuiki.