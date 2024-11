Una Rosa per cantare, al Parco Ecolandia per ricordare Rosa Balistreri

Rosa Balistreri, la cantautrice di Licata, è l’interprete che negli anni 70-90 ha raccontato con la sua voce la sua terra, con una passione e una carica umana non comuni. Come ha affermato Ignazio Buttitta, il poeta che collaborò con lei e le fu amico, «la voce di Rosa, il suo canto strozzato, drammatico, angosciato, pareva uscisse dalla terra arsa della Sicilia…».

Una Rosa per Cantare, il videoracconto di Nicola Petrolino, accompagnato dalla voce di Valentina Balistreri e dalla chitarra di Fulvio Cama si articola attraverso vari momenti. Seguendo le testimonianze di chi l’ha conosciuta, i documenti, le foto, le interviste alla stessa Rosa, i concerti, le canzoni, le apparizioni televisive, sarà possibile tessere la trama avvincente della sua vita difficile: la fame e la miseria dell’infanzia a Licata, il matrimonio imposto, le violenze e i soprusi, la fuga a Firenze, la forza intensa del suo canto che la porterà al successo accanto a importanti protagonisti della vita culturale italiana come Dario Fo.

Immagini e musiche, nella riproposizione di Valentina Balistreri e Fulvio Cama, per rendere omaggio ad una voce che affondata in radici di un canto senza tempo, vivo di passioni e di commozioni e per ricordare canzoni che costituiscono nel loro insieme un patrimonio artistico e culturale inestimabile la cui diffusione, soprattutto per le nuove generazioni, risulta di fondamentale importanza.