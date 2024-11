Calabria, 900 studenti in visita ai laboratori di Ingegneria dell’Unical

L’Università della Calabria accoglie 900 studenti delle scuole superiori nei suoi laboratori di Ingegneria per un’esperienza formativa unica

Venerdì 22 novembre, circa 900 studenti provenienti da 19 scuole superiori della Calabria hanno partecipato a una visita ai laboratori dell’area di Ingegneria dell’Università della Calabria (Unical). L’iniziativa, inserita nella seconda edizione del percorso PCTO “Studiare ingegneria all’Unical: come orientarsi e in che modo prepararsi al TOLC-I”, ha permesso agli studenti di esplorare le opportunità offerte dai corsi di laurea in ingegneria.

Obiettivi del Percorso PCTO

Il percorso, organizzato dai quattro Dipartimenti di Ingegneria dell’Unical, mira a:

Conoscere le caratteristiche dei diversi corsi di laurea in ingegneria e i loro aspetti innovativi;

e i loro aspetti innovativi; Approfondire i corsi di laurea di maggiore interesse tramite seminari specialistici ;

; Visitare i principali laboratori di Ingegneria ;

; Prepararsi ai test TOLC-I, necessari per l’ammissione ai corsi.

Le attività, iniziate a metà ottobre e programmate fino a dicembre, prevedono incontri pomeridiani in modalità online e momenti in presenza, come la visita ai laboratori.

Una Giornata di Scoperta e Orientamento

Durante la visita ai 34 laboratori aderenti all’iniziativa, gli studenti hanno incontrato docenti e ricercatori, scoprendo tecnologie e progetti all’avanguardia. Questo momento ha offerto l’opportunità di toccare con mano il possibile percorso futuro e di effettuare una scelta universitaria consapevole.

Le scuole coinvolte includono istituti da tutto il territorio regionale, tra cui i Licei Scientifici di Cosenza, Trebbisacce, Lamezia, e il Liceo Morelli di Vibo Valentia, oltre a istituti tecnici e professionali come l’ITI Monaco di Cosenza e il Guerrisi di Cittanova.

Dipartimenti Coinvolti

I Direttori e i Delegati all’Orientamento hanno rappresentato i seguenti Dipartimenti:

Ingegneria Civile ;

; Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale ;

; Ingegneria dell’Ambiente ;

; Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica.

La visita ha consolidato un percorso formativo che, tra incontri online e attività pratiche, rappresenta un tassello fondamentale per l’orientamento verso il mondo dell’ingegneria e della ricerca.