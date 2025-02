Unical, online il bando d’ammissione per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico

È stato pubblicato il bando d’ammissione anticipata per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico (quinquennali) dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2025/2026. Una fase di iscrizione sempre più apprezzata dagli studenti che, in questo modo, hanno la possibilità di assicurarsi con largo anticipo l’accesso a un corso di laurea Unical e di pianificare al meglio la vita universitaria nel campus più grande e attrezzato d’Italia.

A seguito dell’elevato numero di richieste di ammissione anticipata registrato lo scorso anno, l’Ateneo ha deciso di mettere a bando il maggior numero di posti in questa fase, superando la soglia delle 4.000 disponibilità per gli studenti.

L’ammissione anticipata coinvolge la maggior parte dei corsi di laurea di primo livello dell’Università della Calabria (39 su 45), inclusa Scienze e tecniche psicologiche, una delle grandi novità dell’offerta formativa 2025/26. Sono esclusi da questa fase i soli corsi ad accesso programmato a livello nazionale: Infermieristica, Ingegneria edile-Architettura, Medicina e chirurgia TD (Tecnologie digitali), Scienze della formazione primaria e il corso di nuova istituzione in Fisioterapia; nonché il corso di Conservazione e restauro dei beni culturali, che è soggetto a dei vincoli particolari. Per tali corsi saranno successivamente pubblicati bandi specifici.

Leggi anche

MODALITÀ DI SELEZIONE – Il bando è rivolto sia agli studenti che conseguiranno il diploma di maturità quest’anno, sia a coloro che ne sono già in possesso. Le graduatorie saranno stilate in base ai risultati dei test TOLC (Test On Line CISIA), pertanto è necessario, oltre alla presentazione della domanda di ammissione, prenotare e sostenere il test. Il TOLC rappresenta uno strumento per valutare la preparazione iniziale degli studenti e per l’assegnazione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che potranno essere assolti frequentando i precorsi organizzati dall’Ateneo a settembre e superando il relativo test. Inoltre, per 23 corsi di laurea non è prevista una soglia minima di punteggio, quindi, pur rimanendo obbligatorio, il test non influirà sull’ammissione, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per conoscere i dettagli sui test e sulle modalità di accesso per ogni singolo corso, clicca qui.

PERCHÉ ISCRIVERSI ORA – Per garantirsi subito un posto nel corso di laurea. Chi risulta vincitore, infatti, potrà immatricolarsi già nel corso del mese di giugno e partecipare subito al bando per il diritto allo studio che mette a disposizione borse, alloggi e servizio mensa e che sarà disponibile entro il 30 giugno 2025. In questo modo gli aventi diritto potranno godere di tutti i servizi fin dall’inizio dei corsi.

Inoltre, l’Unical ha ampliato i posti mettendo a bando la maggior parte proprio adesso per offrire a tutti la possibilità di acquisire sin d’ora la certezza dell’ammissione all’ateneo e l’opportunità di programmare la vita universitaria.

COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA – Per partecipare all’ammissione anticipata, è necessario presentare due domande:

Domanda di ammissione: da compilare sul portale Esse3 Unical, previa registrazione. È possibile indicare un solo corso di laurea, con possibilità di modifica fino al 3 giugno 2025. Prenotazione TOLC: da effettuare sul sito cisiaonline.it, con un costo di 35 euro. Il TOLC può essere ripetuto, ma non più di una volta al mese. La graduatoria, in questo caso, terrà conto del miglior punteggio ottenuto.

I TEST TOLC – L’Università della Calabria ha previsto delle date per i TOLC che potranno essere sostenuti presso i laboratori informatici dell’ateneo secondo il seguente calendario:

14, 21, 28 marzo 2025

11, 17, 18 aprile 2025

9, 16, 23, 30 maggio 2025

In ciascuna di queste date l’Ateneo organizza tutte e sette le tipologie di TOLC disponibili (maggiori indicazione sulla disposizione delle aule saranno comunicate in seguito). Per effettuare la prenotazione e il versamento, Cisia prevede in generale una scadenza di circa 7 giorni precedente alla data del test (ad esempio per il primo TOLC del 14 marzo le prenotazioni devono essere effettuate entro il 7 marzo) ma è opportuno verificare le scadenze ufficiali sul sito del Consorzio.

Il test relativo al corso di laurea a cui si vuole accedere può essere prenotato e sostenuto anche presso un altro ateneo o dal proprio domicilio, in modalità TOLC@casa, in una delle date messe a disposizione da una qualunque delle sedi universitarie aderenti al Cisia entro il 31 maggio 2025. La scelta della sede è ininfluente, basterà sostenere il test della tipologia richiesta dal corso di laurea prescelto per poi utilizzarlo per l’ammissione all’Unical. Anche in caso di test sostenuto presso altre sedi universitarie o in modalità TOLC@casa, è sempre necessario compilare la domanda su Esse3 Unical.

Visitando queste pagine è possibile consultare tutte le date disponibili:

Per conoscere i posti disponibili per i singoli corsi, i requisiti di ammissione, il TOLC richiesto, consultare l’allegato 1 del bando.

Qui, invece, il link diretto al bando.

STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE – Gli studenti non comunitari residenti all’estero possono partecipare al bando di ammissione anticipata seguendo la procedura già indicata, ma inoltre devono presentare domanda di preiscrizione (maggiori informazioni sulla preiscrizione disponibili qui) in base a quanto stabilito dalle procedure per le immatricolazioni nelle università italiane pubblicate sul sito universitaly.it.

Leggi anche

Saranno acquisiti e ritenuti validi solo i TOLC (anche in modalità @casa) erogati in lingua italiana (no english-tolc).

GRADUATORIE – Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 5 giugno, quelle definitive entro il 10 giugno. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive inizierà la fase di immatricolazione. Chi si immatricola prima dell’esame di maturità, dovrà poi fornire i dati relativi al conseguimento del diploma entro il 31 luglio 2025.

Maggiori dettagli sul bando d’ammissione e sugli allegati dipartimentali sono disponibili nella sezione dedicata all’ammissione anticipata. È inoltre possibile rivolgersi agli sportelli dell’Area Servizi Didattici (unical.it/sd) o inviare una mail a ammissione@unical.it.

Ulteriori informazioni di carattere generale e gli altri bandi di ammissione sono consultabili su unical.it/ammissione.

Per le modalità di svolgimento e prenotazione dei TOLC, le date e le esercitazioni visitare il sito cisiaonline.it.

L’offerta formativa completa 2025/2026 è consultabile al link unical.it/offertaformativa.