Reggio, Unicef in visita al reparto Onco-Ematologia Pediatrica del Gom

Nella giornata di ieri, il Comitato Unicef della provincia di Reggio Calabria si è recato in visita presso il reparto di Onco-Ematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria trascorrendo alcune ore con i piccoli pazienti del reparto e cercando di donare loro un sorriso offrendo alcuni doni Unicef.

Un gesto di solidarietà che si aggiunge alle numerose iniziative promosse dal Comitato provinciale per celebrare il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia.

“L’iniziativa odierna è pensata per portare un sorriso e per testimoniare la nostra vicinanza ai coraggiosi bambini ed adolescenti presenti nel reparto e di questo ringrazio sia la Dottoressa Graziella Iaria, che fin dal primo giorno si è resa disponibile a riceverci, sia la Direzione ospedaliera che ha accolto la nostra richiesta”, ha dichiarato il Presidente del Comitato provinciale Unicef di Reggio Calabria, Alessandra Tavella. Il Presidente, ha poi sottolineato il grande lavoro e la costante cura a tutela dei minori svolto dalla Dott.ssa Iaria e auspica a nuovi impegni nel prossimo futuro per rimanere vicino a chi ha più bisogno.