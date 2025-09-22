Mediterranea, work in progress per i nuovi laboratori e strada per Agraria quasi pronta – FOTO

Lavori per migliorare la viabilità e work in progress per nuovi laboratori. Quasi ultimata la strada d’accesso

All’Università Mediterranea di Reggio Calabria è in costruzione una nuova struttura destinata a ospitare i laboratori del plesso di Agraria. Il progetto nasce per rafforzare la didattica e la ricerca del corso di studi, con spazi più grandi e funzionali.

L’intervento è finanziato con fondi PNS della Regione Calabria. L’ateneo punta a potenziare Agraria valorizzando l’ampia area adiacente alla facoltà, così da concentrare attività e servizi in un unico polo.

Cronoprogramma dei lavori

I lavori sono iniziati il 14 aprile 2025. Come indicato nel cartello di cantiere, la conclusione è prevista il 12 ottobre 2026. Il cronoprogramma accompagnerà le fasi di realizzazione della nuova struttura e l’allestimento dei laboratori.

Nuova strada di accesso: più rapidità e sicurezza

In fase conclusiva un secondo cantiere: la nuova strada di accesso che consentirà di raggiungere sia Ingegneria sia Agraria. Il collegamento permette di bypassare via Antonio Nicola Manfroce e via Vito Inferiore, con ingresso diretto da via Rodolfo Zehender.

L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza degli spostamenti interni all’area universitaria.

Benefici attesi per studenti e personale

Con i nuovi laboratori e il nuovo accesso stradale, la Mediterranea punta a una maggiore efficienza dei servizi, a una migliore fruizione degli spazi e a un ambiente più adatto alle esigenze di studio, ricerca e trasferimento tecnologico.