Università Mediterranea, il bilancio del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

La conferenza stampa di fine anno del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e di quelle che si intendono proporre per l’anno nuovo.

Il professore Francesco Manganaro, direttore del Dipartimento, ha presentato la pubblicazione di ottanta pagine il “Diario del Dipartimento” dell’anno 2015-2016, che racconta alcune tra le tante iniziative realizzate a vantaggio degli studenti, ma anche quelle svolte con la Magistratura, gli ordini professionali, gli Enti locali, il CONI regionale e le associazioni.

Un quadro vasto e composito che risponde all’esigenza di un’Università aperta al territorio e adempie ad un obbligo dell’amministrazione pubblica: rendicontare nei confronti di tutti i risultati conseguiti con le risorse generali, nella piena consapevolezza di ciò che si è fatto e dei miglioramenti ancora necessari.

Il prof. Manganaro ha evidenziato i tre punti di forza del DiGiEc:

la ricerca, con numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti dai docenti;

la didattica, con una forte propensione all’internazionalizzazione (solo gli accordi Erasmus sono passati da 4 a 53);

la formazione multidisciplinare, grazie al rapporto con i diversi soggetti del territorio.

Il Dipartimento, dopo aver fissato nella memoria e sulla carta stampata gli eventi dello scorso anno, vuole guardare oltre e nella conclusione della conferenza, il prof. Manganaro ha annunciato l’avvio del Master in Diritto e management sanitario, grazie alla convenzione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli.

La prossima settimana saranno pubblicati sul sito Web di Ateneo i bandi delle nuove edizioni dei master “Diritto degli enti locali e delle aziende pubbliche e private” e “Risk management”, svolti in collaborazione con INPS e con la Scuola di alta formazione dell’Ordine dei commercialisti. Anche quest’anno l’INPS ha finanziato 34 borse di studio per un ammontare di circa 300 mila euro. L’inizio è previsto per il mese di gennaio 2017.

La conferenza ha visto anche gli interventi dei professori Massimiliano Ferrara (Corso di Project management), Domenico Nicolò (nuovo modo di fare didattica con la vicinanza studenti-imprese), Michela Mantovani (corso di alta formazione in Europrogettazione) e Angelo Viglianisi Ferraro che ha offerto un quadro degli scambi internazionali.

Infine gli interventi dei rappresentanti degli enti partner in progetti formativi, i presidenti degli ordini degli Avvocati e Commercialisti, i rappresentanti di Fincalabria, Coni regionale, INPS e l’assessore della Provincia di Reggio Calabria, dott. Edoardo Lamberti Castronuovo.