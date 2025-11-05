Reggio, il seminario Mafia and Firm Performance all’Università Mediterranea

La criminalità organizzata rappresenta un forte ostacolo allo sviluppo economico dei territori e alla competitività delle imprese. I risultati emersi dal progetto di ricerca PRIN 2022 PNRR, “The Effect of Organized Crime on Firm Technical Efficiency and R&D Investments”, coordinato dal prof. C. Migliardo dell’Università di Messina e svolto dal Gruppo di Studio interuniversitario delle Università di Messina (leader), dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria mostrano come la mafia riduca la redditività e l’efficienza tecnica delle aziende, limiti gli investimenti in innovazione e ricerca e l’accesso al credito, con un impatto significativo anche su imprese familiari e startup. L’unità di ricerca dell’Università di Messina ha inoltre prodotto un indicatore composito per misurare la presenza mafiosa a livello comunale.

Il seminario “Mafia and Firm Performance. The Effect of Organized Crime and Its Removal”

I risultati del progetto di ricerca saranno discussi durante il seminario “Mafia and Firm Performance. The Effect of Organized Crime and Its Removal”, nel corso del quale sarà anche presentato il volume omonimo scritto dal Prof. Domenico Nicolò, Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca PRIN PNRR dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Data, luogo e programma dell’evento

L’evento si terrà il 5 novembre 2025, alle ore 11:00, presso l’Aula D3, al primo piano del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Saluti istituzionali

Porteranno i saluti istituzionali:

Il Magnifico Rettore Prof. G. Zimbalatti

Il Delegato alla Ricerca Prof. M. Lauria

Il Direttore del Dipartimento Prof. M. Finocchiaro Castro

Il Presidente SIDREA Prof. C. Teodori

La Prefetta Dott.ssa C. Vaccaro

Il Sindaco Metropolitano Avv. G. Falcomatà

Il Procuratore della Repubblica Dott. G. Borrelli

Il Dirigente ANBSC Dott. L. Caridi

Il Presidente della Camera di Commercio Dott. A. Tramontana

Il Presidente di Confindustria Reggio Calabria Ing. D. Vecchio

Interventi scientifici e presentazione del volume

Interverranno il Prof. C. Migliardo (Principal Investigator) e il Prof. A. F. Forgione dell’Università di Messina, il Prof. F. La Rosa dell’Università di Catania.

Sarà inoltre presentato il volume “Mafia and Firm Performance. The Effect of Organized Crime and Its Removal” del Prof. Domenico Nicolò, con intervento della Prof.ssa Daniela Mancini (Università di Teramo), direttrice della Collana AIDEA “Sistemi Informativi, Management e Controllo”.

Contributi scientifici e partecipazioni accademiche

Contributi scientifici saranno offerti dai componenti dell’Unità di ricerca del PRIN PNRR della Mediterranea Prof.ssa V. Caracciolo La Grotteria, Prof. V. M. D. D’Ascola, Prof. G. Fontana, Prof.ssa M. Scrimitore, e al Prof. S. Loprevite.

Interverrà anche la Prof.ssa S. De Rosis dell’Università Mediterranea.