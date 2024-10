All’Università Mediterranea una ‘dedica per educare al rispetto’

Si comunica che martedì 9 luglio 2019 alle ore 10.00, presso i locali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Sala Organi Collegiali II torre, in via dell’Università, avrà luogo la presentazione del percorso in rete: “Successo formativo e cittadinanza attiva”, finalizzato a promuovere l’educazione al rispetto e alla solidarietà, sviluppato di concerto tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria e la Questura di Reggio Calabria.

SOGGETTI PROMOTORI

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Questura di Reggio Calabria

Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prefettura di Reggio Calabria

Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Calabria

Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Leggi anche

PROGETTO

Tale percorso ha lo scopo di promuovere, nella classe docente, negli studenti che si avviano alla professione di insegnante di scuola primaria, negli allievi delle scuole della Provincia di Reggio Calabria e nella società civile una proficua riflessione sull’educazione al rispetto verso tutti gli esseri viventi, che si interfacci necessariamente con l’educazione alla solidarietà, al rispetto delle regole ed alla sostenibilità, anche allo scopo di contrastare i modelli negativi che spesso dominano la cronaca, con il rischio di offuscare il quotidiano lavoro e le buone pratiche ampiamente diffuse nella scuola contemporanea.

Saranno sviluppate due iniziative:

un’ attività di formazione (Unità Formativa di 25 ore) indirizzata ai docenti delle scuole di tutti gli ordini e gradi della Provincia di Reggio Calabria ed agli studenti del corso di Scienza della formazione primaria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, dal titolo “Successo formativo e cittadinanza attiva”, finalizzata a presentare le potenzialità nella didattica curriculare di sistemi terapeutici e strategie di insegnamento/apprendimento quali la Pet Therapy ed il Service Learning;

(Unità Formativa di 25 ore) indirizzata ai docenti delle scuole di tutti gli ordini e gradi della Provincia di Reggio Calabria ed agli studenti del corso di Scienza della formazione primaria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, dal titolo “Successo formativo e cittadinanza attiva”, finalizzata a presentare le potenzialità nella didattica curriculare di sistemi terapeutici e strategie di insegnamento/apprendimento quali la Pet Therapy ed il Service Learning; un concorso indirizzato alle scuole del Primo ciclo (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), dal titolo “Adotta un gatto. Il rispetto della vita: un segno di civiltà”, finalizzato a sviluppare fin dalla prima infanzia l’empatia, l’educazione ed il rispetto nei confronti di tutti gli esseri viventi, ed a sensibilizzare i futuri cittadini su tematiche quali il randagismo, l’abbandono ed il maltrattamento degli animali.