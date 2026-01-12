Reggio, l’Università Mediterranea continua a investire nella qualità della formazione

Queste nuove presenze sono testimonianza di una scelta chiara: accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita, investendo sulle competenze, sulla ricerca scientifica e sulla centralità dello studente

Con un impegno costante verso l’innovazione didattica e scientifica, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, rafforza il proprio corpo docente attraverso nuove assunzioni.

Entrano a far parte della comunità accademica nove nuovi Professori Associati:

• Gioacchino Alotta

• Giuseppe Badagliacca

• Alessia Cagnano

• Valerio Ferro Allodola

• Carmelo Maria Musarella

• Riccardo Maria Pulselli

• Maria Sammarro

• Francesca Schepis

• Claudia Triolo

A queste importanti nomine si aggiunge quella della Prof.ssa Filomena Mazzeo, medico chirurgo, che assume il ruolo di Professoressa Ordinaria nell’ambito delle Scienze Motorie e Sportive.

Un profilo di alto rilievo scientifico e professionale che consolida la crescita dell’Ateneo reggino riaprendosi, a distanza di oltre vent’anni, anche nell’ area medica.

“Si rafforza così un ecosistema di competenze che potrà sostenere l’azione, avviata dal nostro Ateneo – dichiara il Rettore Giuseppe Zimbalatti – finalizzata ad ampliare e qualificare in questo ambito l’offerta formativa con nuovi percorsi pensati per rispondere alle esigenze emergenti della società e generare impatti reali sulla qualità della vita.”

