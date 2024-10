Università Mediterranea, sottoscritti due importanti accordi internazionali con l’Uzbekistan

In occasione dell’“Uzbekistan and Italy Universities Forum” che si è svolto a Tashkent (Uzbekistan) nei giorni 24 e 25 settembre scorsi, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si sono presi in considerazione due obiettivi principali. Da una parte, lo scambio di esperienze con un sistema accademico in rapida crescita e molto orientato alla ricerca e all’innovazione. Dall’altra, l’avvio o l’approfondimento di rapporti accademici con le università uzbeche soprattutto su temi quali: ingegneria meccanica e civile, architettura, agraria, medicina, geologia, diritto, italianistica, archeologia, restauro dei beni culturali, turismo.

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti ha firmato due importanti accordi quadro nell’ambito delle azioni di cooperazione internazionale dell’Ateneo reggino.

Gli accordi di Cooperazione Internazionale, sottoscritti dall’Università Mediterranea con il “Namangan Engineering-Construction Institute” di Namangan, il “Karshi engineering-economic institute” di Karshi City Uzbekistan, prevedono lo scambio di professori, ricercatori, personale tecnico e studenti, al fine di operare azioni congiunte di attività didattiche e di ricerca, anche attraverso l’organizzazione di incontri, conferenze, seminari finalizzati allo scambio di apprendimenti e conoscenze pratiche. L’importante collaborazione consentirà, oltre che lo scambio tecnico scientifico e didattico, anche la possibilità di attrarre finanziamenti da altre istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a progetti comuni.

Il Rettore Zimbalatti, dichiarandosi onorato dell’attenzione internazionale che viene riconosciuta all’Ateneo di Reggio Calabria, continuerà il suo impegno nei confronti della cooperazione internazionale e si adopererà ulteriormente per il coinvolgimento di attori istituzionali e partner privati che possano dare ulteriore slancio alle iniziative intraprese.