Donald Trump giura come 47esimo presidente USA: ‘Comincia l’età dell’oro’

Donald Trump ha giurato da presidente degli Stati Uniti. Ha ricevuto la stretta di mano da Joe Biden. Trump è ora ufficialmente il 47esimo presidente.



“Il declino dell’America è finito“, ha detto in un passaggio del suo discorso inaugurale. “Invece di tassare i nostri cittadini per arricchire gli altri Paesi, metteremo tariffe e tasse ai Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini“, ha avvertito, annunciando che dichiarerà l’“emergenza nazionale energetica” nel segno di dare il via a nuove trivellazioni per il petrolio e il gas.

“Oggi darò mandato al governo degli Stati Uniti che ci sono solo due generi: maschio e femmina”, è un altro passaggio del discorso.

Trump ha anche avvertito che “riprenderemo il Canale di panama dalla Cina” e che “espanderemo i nostri territori” perché “siamo la nazione più ambiziosa al mondo“.

“Pianteremo la bandiera Usa su Marte“, ha promesso ricordando che negli USA “compiamo imprese impossibili“, “abbiamo sconfitto fascismo e comunismo“.

Altra promessa: “Porremo fine alle guerre che non faremo“. E l’ultima frase del discorso: “È iniziata l’era dell’oro del nostro Paese“.

L’applauso di Biden e Harris sugli ostaggi

Trump cita gli ostaggi, Biden e Kamala Harris applaudono. Joe Biden e Kamala Harris si sono alzati per applaudire il passaggio in cui Donald Trump ha ricordato il rilascio dei primi ostaggi israeliani da parte di Hamas. È il primo applauso in piedi che presidente e vicepresidente uscenti hanno tributato al discorso di Trump che, finora, ha demolito tutta la loro politica adottata in questi quattro anni.

Il presidente Donald Trump ha annunciato pubblicamente che dichiarerà lo stato di emergenza nazionale al confine sud con il Messico. L’annuncio è stato accolto dagli applausi dei presenti alla cerimonia alla Rotonda, che si sono alzati in piedi per una standing ovation. Trump ha anche detto che dichiarerà le gang criminali “organizzazioni terroristiche” e che porterà avanti la deportazione di “milioni di criminali e clandestini“.

Il messaggio di Trump: salvato da Dio

“Sono stato salvato da Dio per rendere l’America di nuovo grande”, ha detto Donald Trump, nel suo messaggio alla Rotonda del Campidoglio. La frase è stata salutata con un lungo applauso. Il riferimento è all’attentato avvenuto a luglio in Pennsylvania, durante un comizio, quando Trump sopravvisse.