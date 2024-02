Vigili del Fuoco Calabria: "Non servono manganelli ma più servizi ai cittadini"

“Come operatori del soccorso tecnico urgente, siamo davvero sconcertati ed esprimiamo tutto il nostro dissenso e disprezzo, per quello che è accaduto agli studenti “minorenni” e non solo di Pisa, i quali appunto stavano manifestando pacificamente e con nessun tipo di arma, se non con la loro unica bomba atomica più potente al mondo e cioè la “PAROLA”, situata in ogni essere umano nella regione della corteccia celebrale detta “Area di Broca”.

Come Vigili del Fuoco vogliamo esprimere la massima solidarietà a tutti gli studenti di Pisa, che con quell’azione palese di tale violenza, da parte della Polizia, gli stessi studenti si sono visti calpestati i loro diritti e non solo, ma ora ci sorge una domanda spontanea, perché la Polizia non utilizza la stessa fermezza – coercizione verso le criminalità organizzate, per chi spaccia e distrugge tante famiglie, usurai che mandano proprietari di attività all’altro mondo e non solo, ecc…? Repressione oggi assolta dalla politica come SEMPRE!

Ora la realtà è che all’intera cittadinanza italiana non servono più manganelli “scellerati” per opprimere, reprimere e non solo – ma più Vigili del Fuoco, Medici, Infermieri ed Operatori Sanitari servizi sociali alla cittadinanza per un’altissima efficienza nel salvare vite umane, – e non diversamente per mutilare giovani inermi, o mandarli in ospedale con vari tipi di traumi, come ha visto tutta Italia dalle immagini video girate su tutti i social.

Difatti vogliamo evidenziare che tutto il governo guidato dalla Meloni, insieme al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, non vogliono attuare quello che migliaia di cittadini italiani hanno firmato e controfirmato (compresi i loro elettori), per appunto vederselo attuare in toto, e cioè il loro sacro santo diritto al soccorso, rispettando appunto la direttiva dettata e obbligata dall’UE – 1 Vigile del Fuoco ogni 1.500 abitanti (la realtà attuale è che oggi in Italia vi è 1 VF ogni 16.000 abitanti, nello specifico in Calabria vi è 1 VF ogni 9.000 abitanti).

Ma noi umili, ma pignoli gli vogliamo rinfrescare la memoria i quali gli italiani chiedono a grandissima voce l'assunzione dei precari idonei dei Vigili del Fuoco che sono già pronti, ma che ad oggi sono ancora a casa ad attendere quello che i cittadini hanno richiesto ai governanti.

Oggi chi è al timone di questo governo fa orecchie da mercante, ci indebita con una finanziaria sulla nostra pelle e la gente scappa all’estero per trovare una collocazione lavorativa dignitosa.

USB, considerato il mandato dei “mila e mila” cittadini italiani pretende l’attuazione di quanto i cittadini chiedono: l’assunzione di tutti i preari idonei VV.F., e ad oggi vuole diffidare pubblicamente il Ministro dell’Interno Piantedosi, il Sottosegretario Prisco e tutta la politica di maggioranza che ogni giorno calpestano i diritti universali di curarsi, di avere un soccorso alla popolazione, di servizi sanitari e sociali, di diritti degli studenti di ogni ordine e grado, dei nostri figli, il diritto al lavoro di tutti, ecco di tutti questi diritti e servizi essenziali non riconosciuti, o per meglio dire calpestati abbiamo bisogno e non di guerre e carri armati”, conclude la nota di Giancarlo Silipo per USB Vigili