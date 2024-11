V Expo Nazionale Canina a Crotone

Si è svolta la scorsa domenica – all’interno dello splendido Bosco di Sant’Anna in Crotone – la V Esposizione Nazionale Canina organizzata dalla giovanissima Delegazione Enci di Crotone. Quasi 300 i cani iscritti, in rappresentanza di ben 96 razze riconosciute, si sono contesi il titolo di cane più bello; per tutta la mattinata i concorrenti hanno sfilato accompagnati dai loro conduttori e sono stati giudicati da un parterre di sei qualificatissimi giudici, nazionali ed internazionali.

I cani mano a mano sono stati scremati fino ad arrivare – nel pomeriggio – al tanto atteso Best in Show che ha visto sul podio, vincitore assoluto, un Riesenschnauzer, Alech dei Demoni Neri, al secondo posto un Levriero Afgano, Engim Gransaid Was ed al terzo posto una cucciolona di Jack Russell Terrier, Walk of Fame di Sutri, che – con i punti conquistati oggi – festeggia anche il titolo di Giovane Promessa Enci.

All’interno dell’esposizione nazionale si è tenuta anche la Mostra Speciale della razza Akita Inu con ben 24 iscritti che sono stati giudicati da Augustin Jonescu; dopo una durissima selezione Kimiko Go Daruma Kensha è stato proclamato Best of Breed, vincendo questa edizione della Mostra Speciale.

Grande entusiasmo per la manifestazione è stato registrato dalla gran parte dei partecipanti che hanno lasciato commenti molto positivi – per mezzo del social network – sul gruppo ufficiale della Delegazione.

Monica Bolignano