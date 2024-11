Va in scena a Roma lo spettacolo sul tema dell’ingiustizia “Innocente o innocente?”. Protagonista l’attrice reggina Valentina Tramontana.

“Innocente o innocente?” è il titolo dello spettacolo sul tema dell’ingiustizia scritto e diretto da Antonella Bagorda che vedrà la partecipazione della nota attrice reggina Valentina Tramontana.Il testo, considerabile ed intendibile sia in forma letterale che simbolica, tratta in entrambi i casi un’inadeguatezza e un’incapacità di vivere nella società attuale, dovute anche e soprattutto al mal funzionamento di una giustizia quasi inesistente piuttosto che all’incapacità di accettare sé stessi in un’inaccettabile società.Dal testo può scaturire un senso pessimistico di distruzione e di autodistruzione che porta allo spegnimento di entrambe le protagoniste in modo differente ma altrettanto forte e reale.Una critica alla giustizia, un affronto al potere o un attacco all’animo di ognuno di noi?! Questo è il dubbio che si spera resti nella mente del pubblico. Ciò che ci si pone come ambizione finale è che, a fronte di tali vicende, si smuovano giudizi, positivi o negativi che siano, nei confronti del testo, dell’autrice, di sé stessi o della società in cui siamo costretti a vivere.Lo spettacolo andrà in scena lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 luglio alle ore 21:00, presso il Teatro dei Conciatori di Roma.