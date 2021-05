Vaccini in Calabria, l'accelerazione vale 5 milioni al giorno: l'analisi di Coldiretti

I ritmi necessariamente intensi e svolti sette giorni su sette delle vaccinazioni con l’apertura anche ai quarantenni, in Calabria valgono 5 milioni al giorno per la ripresa anticipata nei consumi con un effetto positivo di trascinamento sull’economia e sull’occupazione. E’ quanto sostiene la Coldiretti in riferimento al potenziamento della campagna vaccinale che deve perseguire l’obiettivo del raggiungimento dell’ immunità di gregge. Un andamento che sicuramente aiuta a spingere le previsioni di un Pil che deve essere in crescita. Per l’Italia, Bruxelles lo stima è in crescita del 4,2%. più di quello della Germania. Il cambio di passo sulle vaccinazioni – sottolinea la Coldiretti – è strategico per salvare l’economia e le attività collegate a partire dagli alberghi ed i ristoranti che sono i più colpiti con un calo dei fatturati, seguiti dai trasporti che si riducono e dalle spese per ricreazione e cultura. In questo contesto è strategico l’arrivo del pass vaccinale per sostenere il turismo nazionale ed estero ma occorre anche superare il coprifuoco e assicurare la possibilità di apertura all’interno dei locali per il servizio al tavolo e al bancone in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutta Italia.

Attualmente gradualmente stanno riaprendo le attività di ristorazione che sono stremate dalle chiusure obbligate, dallo smart working e dall’assenza del turismo. Ma in difficoltà – continua Coldiretti – è a cascata l’intero sistema dell’agroalimentare – continua la Coldiretti – con vino e cibi invenduti. Ricordiamo - aggiunge Coldiretti - che 1/3 del budget delle vacanze viene destinata alla tavola, le riaperture sono necessarie peraltro per garantire l’ospitalità turistica soprattutto dopo la decisione di revocare lo stato di emergenza per la pandemia dalla Spagna, che è il principale concorrente tra le destinazioni turistiche.

Il cibo – conclude la Coldiretti – rappresenta infatti per molti turisti una delle principali motivazioni del viaggio in Italia e quindi in Calabria che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica.