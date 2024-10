Vaccini Covid a Reggio: l’ASP si sposta a palazzo Campanella. È il turno degli over 80

Elenchi alla mano per il via alla campagna di vaccinazione anti-Covid per gli ultraottantenni di Reggio Calabria

Nonostante il ritardo, adesso, sembra di scorgere la luce in fondo al tunnel. Gli over 80 di Reggio Calabria hanno atteso per lungo tempo questo momento ed in particolar modo il loro turno, giunto subito dopo quello degli operatori sanitari.

C’è ancora qualche nodo da scogliere, come per esempio quello della piattaforma. Ma il più grande centro vaccini della città è quasi pronto.

Palazzo Campanella diventa il più grande centro vaccini della città

L’annuncio era arrivato già qualche tempo fa, quando ancora erano in corso le vaccinazioni per il personale che gravita attorno al mondo della sanità.

L’inaugurazione, se così può esser definita, del più grande centro vaccini Covid della città di Reggio Calabria coincide, invece, con l’effettivo inizio della fase 2 della campagna vaccinazioni.

A partire da domani, venerdì 19 febbraio, gli anziani che hanno espresso il loro consenso al medico di base saranno suddivisi in varie giornate e chiamati a turno per effettuare il vaccino.

Leggi anche

Il “trasferimento” dell’ASP: le parole del dott. Giuffrida

“La vaccinazione agli ultraottantenni, fino ad oggi, è stata assolutamente provvisoria – spiega il dott. Giuffrida, Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria. Già da oggi pomeriggio ci trasferiamo a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. E da domani saremo operativi perchè oggi stesso verrà firmato l’accordo con i medici di medicina generale e dunque, da domani, cambierà tutta l’organizzazione. L’attività attuale sugli ultraottantenni è assolutamente provvisoria. Da domani verrà gestito tutto con elenchi alla mano all’interno della Sala Monteleone di Palazzo Campanella”.