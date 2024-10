Emergenza Covid a Reggio, individuato il più grande centro vaccini della città

Prosegue la campagna vaccinazione Covid a Reggio Calabria. Dopo il primo step che ha visto protagonisti gli operatori del settore sanitario e tutti coloro che ruotano attorno al mondo ospedaliero e dell’ASP. A tal proposito, è già stato individuato il centro di riferimento per i vaccini in massa della città, si tratta del palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria.

A darne comunicazione è il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Giovanni Arruzzolo, eletto, non senza alcune difficoltà, in seguito alle dimissioni di Domenico Tallini.

La sala, logisticamente e dal punto di vista sanitario, definita ‘adeguata’ dalla Commissione ASP, sarà un punto di riferimento per la comunità reggina, che potrà recarsi nel cuore della città e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e prevenzione, per la somministrazione del vaccino. La sfida di questa campagna così importante per noi rappresenta una priorità ed il Consiglio regionale farà la sua parte mettendo a disposizione uno spazio dedicato alle procedure di vaccinazione talmente grande da garantire un flusso di persone abbastanza elevato e in completa sicurezza”.