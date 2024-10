Vaccini all’Hitachi, Cuzzupi (Ugl) premia le sinergie ma avverte: ‘non basta l’impegno serve organizzazione’

È partita all’Hitachi di Reggio Calabria la campagna di vaccinazione aziendale. Lo stabilimento di Torre Lupo segna un nuovo record aggiudicandosi il primo posto tra le aziende che in ambito nazionale hanno avviato la vaccinazione in sede. Un risultato frutto di una sinergia riuscita tra l’azienda e gli attori istituzionali che vedrà interessate anche le aziende dell’indotto.

Se ne compiace anche il segretario regionale Ugl Calabria, Ornella Cuzzupi, convinta che

Il segretario regionale della Calabria si riferisce in modo specifico alla vaccinazione anticovid dei lavoratori Hitachi rail sts di Reggio Calabria che da ieri ha cominciato ad effettuare i vaccini presso la stessa sede aziendale.

“C’è grande soddisfazione per aver contribuito a creare i presupposti necessari affinché Reggio Calabria fosse il primo sito Hitachi a compiere questo importante passo per la collettività. Un’azione continua e pressante che ci ha visti impegnati unitamente al Segretario Nazionale Metalmeccanici Antonio Spera, al Segretario Confederale Adelmo Barbarossa e al Segretario Provinciale Metalmeccanici Antonio Hanaman per consentire ai lavoratori dell’azienda di potersi vaccinare in piena serenità e sicurezza. Questo per limitare al massimo i rischi di contagio, naturalmente presenti in imprese di grandi dimensioni, e garantire quanto più possibile il territorio interessato senza tuttavia turbare oltremodo i normali processi lavorativi. Elemento questo già di per sé rilevante per i dipendenti, ma che per una terra come quella calabra, con tanta fame di lavoro, risulta di primaria importanza”.