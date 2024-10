Vaccini Reggio, tocca ai maturandi: l’elenco dei centri ‘open weekend’

L’open weekend organizzato dalla Regione per maturandi e docenti è arrivato. Il 5 ed il 6 giugno, in Calabria, studenti pronti alla maturità e docenti potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid anche senza prenotazione. Ma dove? Di seguito l’elenco provincia per provincia.

L’open weekend per i maturandi della Calabria

Esami in sicurezza e tranquillità. È l’obiettivo dell’iniziativa “Vaccinarsi: un segno di maturità” promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa e Croce rossa.

Ciò che serve a chi in questa “speciale” due giorni vorrà ricevere il vaccino non è la prenotazione, ma unicamente un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e la copia di un documento di identità allegato.

Dove vaccinarsi a Reggio

Adesso che la campagna è stata aperta a tutti, gli hub devono fare molto attenzione nel non cadere nel caos. È, probabilmente, per questo motivo che si è scelto dove indirizzare determinate categorie, come ad esempio quella degli studenti.

Nella provincia di Reggio Calabria, maturandi e docenti, potranno recarsi nelle giornate di oggi e domani, 5 e 6 giugno, presso:

Asp polo sanitario nord di Reggio Calabria;

Hub di Siderno;

Poliambulatorio specialistico di Taurianova.

E in Calabria

Di seguito l’elenco, consultabile anche sul sito rcovid19.it, dei principali punti vaccinali per l’open weekend di oggi e domani dedicato ai maturandi e ai docenti. Oltre a quelli indicati, altri centri potranno fare i vaccini alle categorie coinvolte nella speciale iniziativa, quindi, è bene chiedere nella zona più vicina.

Provincia di Catanzaro

Catanzaro: hub Ente fiera “Area Magna Graecia”

Lamezia Terme: ospedale “Giovanni Paolo II”, Dipartimento di Prevenzione

Asp (ex ospedale zona Sant’Antonio)

Provincia di Cosenza

Acri: palazzo San Severino Falcone

Castrovillari: centro vaccinale “La locomotiva”

Corigliano Rossano: hub

Cosenza: palazzetto delle associazioni

Lattarico: centro sociale

Mendicino: chiesa di San Pietro Mendicino

Montalto Uffugo: centro Protezione Civile ex Invitalia

Paola: palatenda

Rende: parco acquatico “Santa Chiara”

Roggiano Gravina: poliambulatorio

San Giovanni in Fiore: palestra istituto commerciale per geometri

San Marco Argentano: palestra

Scalea: poliambulatorio specialistico

Provincia di Crotone

Crotone: Asp centro vaccinale, Croce Rossa (solo sabato)

Cirò marina: palazzetto dello sport

Mesoraca: palestra scuola primaria

Provincia di Vibo